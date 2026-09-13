В Укрзалізниці уточнили деталі ранкової атаки на локомотив в Ягодині поблизу кордону з Польщею.

Незадовго до ураження локомотива на кордоні України і Польщі на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були зокрема радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники включно з екс-премʼєром Великої Британії Борісом Джонсоном. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив.

Цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів в режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів. Укрзалізниця постійно корегує графіки руху потягів в залежності від того, які шляхи доступні та які заблоковані через удари.

Численні спроби ворога атакувати цивільний рухомий склад продовжуються, тож наголошуємо на неухильному та швидкому дотриманні безпекових команд залізничників.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Радник Мерца і Борис Джонсон теж були евакуйовані із спецпоїзда Київ-Варшава через атаку дронів