З незакінченими ремонтами і без меблів – так після руйнування дамби Каховської ГЕС живуть деякі жителі Афанасіївки Миколаївської області. Три роки тому під час повені населений пункт перетворився на острів. Притока Дніпра, річка Інгулець, відрізала Афанасіївку від цивілізації та затопила 75 будинків. На одній з вулиць майже в усіх оселях вода стояла під стріху. Як зараз живе село? Про це репортаж проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.



Жителька найбільш постраждалої вулиці в Афанасіївці Валентина Понуренко показує свій дім. Озеро, яке 2023 року вийшло з берегів, – за сотні метрів звідси, але тоді велика вода все одно дісталася помешкання жінки.

Жителька Афанасіївки Валентина Понуренко показує рівень затоплення 2023-го після підриву дамби Каховської ГЕС. Липень 2026 року

Вода не спадала понад 10 діб. Тільки після цього такі подвір’я, як у Валентини, обстежувала спеціальна комісія старостинського округу. Вона фіксувала сам факт затоплення господарства, а далі дані передавали районній комісії.

«На основі наших актів з району виїхала комісія, яка за допомогою цих документів фіксувала та нараховувала збитки. Вони зважали на висоту підтоплення і відповідно до цього визначали суму шкоди, якої зазнали люди. Компенсацію нараховували за програмою «єВідновлення». Тоді виділялися чималі кошти – уже точно й не згадаю, але приблизно від 200 тисяч до 500 тисяч гривень», – пояснює староста Афанасіївського старостинського округу Снігурівської міськради Василь Хомко.

Жителька Афанасіївки Валентина Понуренко показує свою оселю після ремонту. Липень 2026 року

Валентині Понуренко виплатили 200 тисяч гривень. Цих грошей вистачило, щоб відновити стіни й стелю, а також замінити вікна. Але на цьому все – на підлозі досі лежать OSB-плити. Продовжити ремонт уже за власні кошти пенсіонерка не може, бо грошей бракує.



«Ще не доробили, бо немає за що – нам дали всього 200 тисяч. У нас усередині підлога просто провалювалася. Робочі все вигребли, адже не залишилося взагалі нічого. На стінах – нічого, саме каміння, усе обвалилося й лежало долілиць. І плита, і грубка були повністю зруйновані. Сама цегла та каміння на землі, і все навколо в сажі», – пригадує жителька Афанасіївки Валентина Понуренко.

Жителька Афанасіївки Валентина Понуренко показує свою літню кухню. Все залишилось так, як і було після повені 2023-го. Липень 2026 року

Літня кухня та всі господарські приміщення Валентини залишаються такими ж, як і одразу після повені.

«Це важливий момент: відшкодування надається тільки для того, щоб людина відбудувала своє житло. А ось на погріб, гараж чи господарські споруди кошти вже не виділяють. Через деякий час комісія приїжджає з перевіркою, щоб подивитися, як саме витратили та використали ці гроші», – каже Василь Хомко.



У сусідки Валентини Понуренко, Олени, ситуація не краща. Вода зруйнувала все всередині її будинку та знищила побутову техніку. Попри попередження влади, жителі Афанасіївки не вірили, що їх зачепить повінь і вода підніметься аж настільки.

Жителька Афанасіївки Олена показує своє нежитлове приміщення, зруйноване внаслідок повені 2023-го. Липень 2026 року

«У мене навіть у документах зафіксовано, що висота підтоплення становила 1,75 метра – вони міряли. Тут раніше був такий класний куточок, стояло два холодильники… Це просто була наша літня кухонька», – розповідає Олена.



В її будинку ремонт закінчено. Щоправда, каже жінка, до компенсації у 200 тисяч гривень довелося додавати власні кошти. Грошей на меблі та побутову техніку не залишилося.



«Нам сказали, що купувати меблі за ці кошти не можна – лише будівельні матеріали для ремонту. Тому меблів у мене взагалі немає. Зараз я живу в іншому будинку, де раніше мешкала моя мама. Сама ж я мала статус ВПО», – каже Олена.

Під час повені 2023 року в Афанасіївці ніхто не загинув. На допомогу людям прийшли місцева влада, ДСНС України та українські військові, які спорудили понтонну переправу, щоб жителі за потреби могли покинути острів.

За даними ДСНС України, на підконтрольній Києву території внаслідок повені, спричиненої підривом дамби Каховської ГЕС, загинули 32 людини, а місце перебування ще 39 осіб не встановлено. За свідченнями деяких волонтерів, кількість загиблих може становити щонайменше 10 тисяч людей.