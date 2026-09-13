Після тотального терору, який росіяни влаштували українцям, спалюючи ліки, продукти, поїзди і житлову забудову, українцям теж хочеться, щоб там страждали так само, тож вибір цілей для українських ударів не завжди зрозумілий нашим землякам. Тож Fire Point вирішив пояснити логіку наших ударів.

-Капролактам, шинний корд, синтетичний каучук, аміак та ще безліч незрозумілих слів, які більшості людей мало про що говорять.

Тож пояснюємо простіше: навіщо атакувати хімічні заводи?

Хімічна промисловість є важливою частиною ланцюжка виробництва багатьох видів озброєння.

Сировина → хімічний завод → компоненти → військовий завод → зброя

Сировина потрапляє на хімічні підприємства, де її переробляють та отримують паливо, вибухові речовини, пластмаси, гуму та інші матеріали.

Далі ці компоненти використовують на інших підприємствах для виробництва дронів, ракет, авіаційної техніки та іншої військової продукції.

Регулярні атаки на такі підприємства порушують виробничі ланцюжки: стає менше необхідних компонентів, сповільнюється або зупиняється їх постачання на військові заводи, а отже, ускладнюється й виробництво озброєння, – пояснили виробники дронів та ракет.