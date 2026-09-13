Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні росіяни вдарили по пасажирському поїзду біля польського кордону (ВІДЕО)

Зараз стало відомо, що російський безпілотник влучив у пасажирський поїзд, що прямував за маршрутом Київ — Варшава.

🚨 BREAKING: Russian drone targeted a passenger train on the border with Poland.



"Russian barbarians are at your gate, dear partners. Act now: throw the full weight of your sanctions at Putin’s aggressive regime," Ukrainian Foreign Minister Sybiha wrote in response. pic.twitter.com/VsgQ2UGtPb — UNITED24 Media (@United24media) September 13, 2026

Атака сталася на Волині, лише за два кілометри від польського кордону. За даними «Укрзалізниці», удар прийшовся на локомотив. Локомотивна бригада отримала попередження від моніторингової групи заздалегідь. Пасажирів евакуювали; ніхто не постраждав.

Евакуація спецпоїзда з високопоставленими гостями

У небезпечній зоні тієї ночі опинився й зафрахтований спецпоїзд; як повідомляє видання Der Spiegel, його також довелося частково евакуювати. На борту перебували Гюнтер Зауттер (53 роки), радник із питань зовнішньої політики та безпеки, та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (62 роки). Обидва перед цим відвідали Київ для обговорення потенційних мирних переговорів.

Атака спричинила повітряну тривогу в Польщі

Близькість до Польщі призвела до оголошення тривоги й там. Польський Урядовий центр безпеки попередив про небезпеку кілька районів поблизу українського кордону. Це наблизило війну до території НАТО на відстань, якої не спостерігалося вже давно. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також повідомив, що співробітники його міністерства тимчасово застрягли на цьому ж пункті пропуску через загрозу, спричинену безпілотниками. Його застереження: своїми атаками Росія підбирається дедалі ближче до ЄС і НАТО. Читати далі

«Путінський терор стукає у двері ЄС і НАТО»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на серйозності ситуації. Він заявив, що цими атаками Росія «стукає у двері ЄС і НАТО», і назвав ці дії «путінським терором». Сибіга закликав Захід зайняти жорсткішу позицію щодо Москви — зокрема, запровадити повне торговельне ембарго, масштабні заборони на в’їзд та всеосяжні санкції проти російської воєнної економіки. Його послання партнерам: у відповідь на російську ескалацію не може бути жодних напівзаходів.

Ця атака стала частиною масованої серії російських ударів. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі Москва застосувала 453 безпілотники різних типів, а також кілька крилатих ракет. Найбільше постраждав захід України. Боєприпаси також впали поблизу важливого пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ, через який проходять ключові торговельні та логістичні шляхи між Україною та ЄС.