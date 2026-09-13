Ліпіцан — це «Роллс-Ройс» серед усіх кінських порід. Впізнати його можна за бездоганно білою мастю та проникливим аристократичним поглядом. Такий кінь з усім належним антуражем — парадною упряжжю, документами про родовід і вишуканою церемоніальною виїздкою — може коштувати близько 70 000 фунтів стерлінгів.

Жодна інша тварина не пасує королю так, як цей кінь, тож не дивно, що у 2024 році король Чарльз III отримав пару ліпіцанів у подарунок з нагоди коронації від Угорщини. Коней передав Королівським стайням Кріштоф Салай-Бобровніцкі — тодішній міністр оборони та колишній посол у Лондоні.

Ця пара коней віком шість і вісім років, на ім’я Нельсон та Івеко, стала ідеальним подарунком для Чарльза. Король не лише любить коней, а й захоплюється історією — він вивчав її в Кембриджі замолоду. Тож він, безперечно, знав, що ліпіцани були улюбленою породою королівських родин Центральної Європи та Австро-Угорської імперії часів Габсбургів — династії, з якою він має родинні зв’язки, пише The Telegraph.

Однак цього літа двох елітних коней, виведених спеціально для запрягання в екіпажі, втягнули в доволі незграбний дипломатичний скандал. У липні Букінгемський палац отримав листа від Міністерства сільського господарства Угорщини, написаного, як повідомлялося, у «різкому тоні»; у ньому нібито вимагали повернути коней на ферму, звідки їх привезли.

Згодом і Палац, і угорський уряд назвали цей інцидент наслідком адміністративної помилки. Коні залишаться у Великій Британії, «як і планувалося від самого початку», повідомив виданню The Telegraph речник посольства Угорщини.

Однак звістка про цей лист викликала неабиякий резонанс в Угорщині, де суперечка широко висвітлюється в ЗМІ. Опозиційна Християнсько-демократична народна партія наполягає на оприлюдненні повного тексту оригіналу листа, щоб з’ясувати, «хто несе відповідальність за те, що Угорщина стала об’єктом глузувань». Цю історію там також назвали «угорсько-британською кінною війною».

Угорщина «не прагне повернути коней додому»

Міністерство сільського господарства, зі свого боку, визнало, що в липні на ім’я короля було надіслано листа.

Утім, у заяві, оприлюдненій у п’ятницю вранці, міністерство зазначило, що вимога, адресована Чарльзу, була «сформульована неточно». Відомство додало, що негайно «виправило помилку й чітко дало зрозуміти британській стороні, що ми не прагнемо повертати коней додому», аби «ці два видатні коні могли й надалі слугувати гідними амбасадорами угорського конярства породи ліпіцанер та угорсько-британських відносин».

Водночас у п’ятницю міністерство повідомило, що коней було «передано до Королівських стаєнь у 2024 році на підставі угоди про тимчасове користування». Таким чином, формально вони «залишаються власністю Угорської держави», хоча вона й надалі розглядає цих тварин «як подарунок».

Схоже, що цей дивний епізод розпочався два роки тому в Сільвашвараді — на державному кінному заводі Угорщини, розташованому за дві години їзди від Будапешта, у гірській північній частині країни. Саме тут розводять і тренують усіх угорських коней породи ліпіцанер. Сільвашварад також є місцем проведення змагань із драйвінгу (керування кінними екіпажами), конкуру та виїздки; при заводі працює низка офіційних вершників, які виступають на цих конях на офіційних турнірах.

На початку 2024 року завод відвідали двоє представників Букінгемського палацу: Тобі Браун (на той час — королівський шталмейстер і колишній старший офіцер кінноти Придворної кавалерії) та особистий кучер короля Метью Пауерс. Угорські посадовці запросили їх, щоб обрати двох коней для поповнення Королівських стаєнь у Лондоні. Вони зупинили свій вибір на конях Неаполітано XXVII-44 (відомому в стайні як Нельсон) та Інчітато XVIII-3 (на прізвисько Івеко).

Була лише одна проблема: вершник із Сільвашварада встиг дуже прив’язатися до Івеко.

Перш ніж одного з коней забрали, я виступав на ньому на змаганнях», — розповідає візник Марцелл Дані. Угорські ЗМІ повідомляли, що цього коня вирішили подарувати королю після конфлікту в стайні. Ходять чутки, що хтось із працівників стайні порадив королівським представникам обрати саме Івеко, аби звести особисті рахунки.

Дані відмовився коментувати ці припущення. Він наголошує, що цілком задоволений тим, що Івеко відправили до Лондона, хоча це й означає, що тепер він змагається на власному коні, а не на ліпіцанері із Сільвашварада. «Було прийнято рішення, яке я, звісно, ​​прийняв, і для мене на цьому питання було вичерпано», — каже він.

Обмін кіньми 2024 року

Обмін кіньми відбувся на подвір’ї Королівських стаєнь у Віндзорі «вранці в день літнього сонцестояння» — на цю деталь особливо звертає увагу вебсайт кінного заводу. Зафіксувати цю подію запросили Адама Чомора — угорського фотографа, що спеціалізується на будуарній зйомці та фотографуванні жінок з алопецією і проживає в Лондоні.

На знімках Салаї-Бобровніцкі зображений у фраку та синій краватці; він має дуже задоволений вигляд, передаючи віжки старшому офіцеру Придворної кавалерії. «Угорські коні на службі британської королівської родини!» — такий підпис супроводжував офіційні фотографії, якими тодішній міністр поділився у Facebook.

У червні 2024 року Кріштоф Салай-Бобровніцкі, тодішній міністр оборони Угорщини, вручає королю Чарльзу одного з двох коней породи ліпіцанер. Фото: Кріштоф Салай-Бобровніцкі / Facebook



За початковим планом Міністерства сільського господарства, згодом королю мали передати «запряжку з чотирьох ліпіцанерів, декоративний екіпаж і декоративне спорядження». Цей задум так і не було втілено в життя.

Відтоді, схоже, Нельсон та Івеко ведуть досить спокійний, малорухливий спосіб життя у Віндзорі. Їх рідко залучали до виконання церемоніальних обов’язків, у яких, як, імовірно, сподівалася угорська сторона, вони мали б відігравати головну роль. Утім, судячи з усього, коні почуваються добре, і про них належно дбають. Наскільки відомо, у листі, надісланому Міністерством сільського господарства до палацу, не йшлося про неналежне поводження з тваринами чи погані умови їхнього утримання.

Чому їх вирішили повернути саме зараз?

Тож чому виникла потреба повернути їх до Сільвашварада саме зараз? За словами Мартіна Раді, почесного професора історії Центральної Європи в Університетському коледжі Лондона, загалом ситуація пов’язана зі зміною уряду в Угорщині.

Коней передали Чарльзу за часів попереднього уряду Угорщини, очолюваного Віктором Орбаном та його партією «Фідес». Орбан керував країною протягом 16 років і зазнавав гострої критики з боку інших європейських лідерів — а також власних громадян — за згортання демократичних процесів і тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним. Його також звинувачували в спробах здобути неправомірний вплив на інші іноземні держави за допомогою подарунків.

«Уряд Орбана роздавав величезні обсяги державних активів своїм друзям, людям, на яких хотів вплинути у сфері бізнесу, а також впливовим іноземцям — принаймні такими вони їх вважали», — каже професор Раді.

У травні цього року Орбана потіснив Петер Мадяр із партії «Тиса» (Tisza). У середу ввечері колишній прем’єр-міністр опублікував у Facebook уривок з угорського фільму 2000-х років «Скляний тигр» (Glass Tiger). Головний герой там промовляє фразу: «Тут що, всі ідіоти?» Орбан підписав відео так: «Чи забрав уряд назад коней, подарованих королю Чарльзу III?», додавши емодзі, що зображує роздратований жест «фейспалм» (рука на обличчі).

Король Чарльз із Віктором Орбаном, тодішнім прем’єр-міністром Угорщини, на зустрічі європейських лідерів у Бленгеймському палаці в липні 2024 року. Фото: Hollie Adams/WPA Pool/Getty.

Відколи Мадяр обійняв посаду, він, так би мовити, «скасовує низку чинних розпоряджень», каже Раді. На його думку, «якийсь молодший співробітник відомства з питань повернення державних активів виявив цих двох коней, і в результаті було надіслано якогось безглуздого листа», — пояснює він. «Угорський уряд, ймовірно, одразу зрозумів, що перегнув палицю і ситуація вийшла з-під контролю, тому це питання майже миттєво закрили».

Угорський політичний оглядач Андраш Хонт погоджується з цим. Він вважає, що вся ця історія — наслідок «аматорства». Міністерство сільського господарства «ймовірно, надало клерку список попередніх подарунків від відомства, а той розіслав циркулярного листа за вказаними адресами».

Хоча тут, у Британії, вони, можливо, рідко потрапляють у поле зору громадськості, за Нельсоном та Івеко (Nelson and Iveco) в Угорщині добряче сумували б, адже вони були перспективними чемпіонами.

Наступного року Угорщина прийматиме Чемпіонат світу з драйвінгу (змагань із керування кінними екіпажами) серед пар коней 2027 року — важливу подію в кінному спорті, де учасники демонструють свою майстерність керування екіпажами. Турнір уперше відбудеться в Будапешті у вересні наступного року. Як і всі ліпіцани — а їх у Європі налічується лише кілька тисяч, — Івеко та Нельсон є результатом багатовікової елітної селекції, спрямованої на участь у спортивних змаганнях. Якби їх повернули до Сільвашварада і вони могли б виступати за Угорщину, це, безперечно, підвищило б шанси країни на перемогу в цих іграх.

Що далі?

Хоч би чим був зумовлений цей галас — чи то спробою повернути цінні активи, передані іншим за часів правління Орбана, чи то образою через відмову Букінгемського палацу влаштувати парад коней на вулиці Мелл, чи навіть просто бажанням забезпечити Угорщині найкращі позиції перед надважливими змаганнями з драйвінгу (змаганнями в екіпажах) наступного вересня, — схоже, що зрештою Чарльз залишить своїх коней собі.

«Це справді подарунок, — заявили в Міністерстві сільського господарства в п’ятницю вранці, — і ці два угорські коні породи ліпіцанер можуть перейти у постійну власність британського короля на чіткій правовій основі».

«Посольство Угорщини вважає це питання вирішеним і наразі не має додаткових коментарів», — повідомив речник посольства. У Букінгемському палаці також не додали нічого нового.

«Переконаний, що з часом і в палаці, і в посольстві згадуватимуть про це з усмішкою, — каже професор Раді. — Власне, гадаю, вони вже так і роблять».