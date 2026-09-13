Зі стиглих слив можна приготувати густий і ароматний домашній мармелад, який надовго збереже смак фруктів. Він чудово підійде до тостів і млинців, а також стане гарною начинкою для домашньої випічки.

Готується такий делікатес досить просто, а головний секрет потрібної консистенції – повільне варіння. Розповідаємо, як приготувати мармелад зі слив і як зрозуміти, що він уже готовий.

Домашній мармелад – рецепт зі слив

Мармелад зі слив можна приготувати в сезон, розкласти по банках і залишити на зиму, щоб насолоджуватися смаком і ароматом фруктів навіть у холодні місяці, пише Уніан з посиланням на видання Evz.

На 4-5 невеликих банок вам знадобляться:

2 кг добре дозрілих слив;

500-700 г цукру – кількість залежить від солодкості слив;

сік одного лимона;

1 пакетик ванільного цукру – за бажанням;

1 паличка кориці – за бажанням.

Як приготувати мармелад

Сливи ретельно вимийте, видаліть кісточки, а потім розріжте плоди навпіл або на четвертинки й складіть у велику каструлю. Додайте цукор і лимонний сік та залиште на 30-60 хвилин, щоб фрукти пустили сік.

Поставте каструлю на слабкий вогонь і починайте варити сливи. Воду додавати не потрібно – поступово фрукти самі виділять достатньо рідини.

Під час приготування мармелад періодично перемішуйте, щоб він не прилипав до дна каструлі. Якщо на поверхні утворюється піна, обережно зніміть її ложкою.

Приблизно через 60-90 хвилин сливова маса почне помітно загусати. Точний час приготування залежить від соковитості фруктів та обсягу мармеладу.

Якщо хочеться отримати однорідну текстуру, розм’якшені сливи можна подрібнити занурювальним блендером. Якщо подобаються шматочки фруктів, цей етап можна пропустити.

За бажанням додайте ванільний цукор і паличку кориці. Продовжуйте варити сливовий мармелад, поки він не стане густим і однорідним.

Щоб перевірити готовність мармеладу, зробіть тест із холодною тарілкою. Покладіть на неї трохи мармеладу й зачекайте кілька секунд. Якщо маса зберігає густоту й не розтікається, мармелад готовий.

Не варто знімати його з вогню занадто рано. Після охолодження маса стане ще густішою, але вже до кінця варіння вона не повинна залишатися рідкою.

Банки ретельно вимийте та простерилізуйте. Гарячий мармелад обережно розлийте по них, залишивши трохи вільного місця до краю, і відразу закрийте кришками. Банки можна на кілька хвилин перевернути догори дном, а потім поставити в захищене від протягів місце і залишити поступово охолоджуватися.

Охолоджений мармелад зберігайте в прохолодному темному місці. Його можна подавати з тостами та млинцями або використовувати як начинку для рогаликів та іншої домашньої випічки.