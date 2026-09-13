Китай попередив Сполучені Штати, що скасує очікуваний саміт лідерів двох країн, якщо Вашингтон схвалить новий продаж зброї Тайваню.

Про це повідомляє Kyodo, посилаючись на джерела, передає Zn.ua.

Очікується, що 24 вересня у Білому домі відбудеться третя за рік особиста зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Трамп надає великого значення цій зустрічі напередодні проміжних виборів у листопаді, сподіваючись, що вона допоможе підвищити його рейтинг, який стрімко падає.

Однак, готуючись до саміту, Китай вкотре наголосив на своїй позиції, зазначивши, що питання Тайваню є “червоною лінією” у двосторонніх відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

У грудні минулого року адміністрація Трампа оголосила про безпрецедентний пакет продажу зброї для Тайваню на $11 млрд. Це викликало гнівну реакцію в Пекіні, який стверджує, що самокерований острів є частиною китайської території. У травні США заявили, що призупиняють окрему угоду з продажу зброї Тайваню на $14 млрд, щоб забезпечити власну армію достатньою кількістю озброєння для війни з Іраном.

Китайський уряд пригрозив скасувати двосторонній саміт цього місяця, якщо буде схвалено будь-які нові угоди про продаж зброї. Скасування саміту стало б невдачею для Трампа напередодні проміжних виборів.

Китай також посилює військову активність у Тайванській протоці. Під час саміту в Пекіні Сі Цзіньпін заявив президенту США, що Тайвань є “найважливішим питанням” у відносинах між Китаєм і Вашингтоном, попередивши про можливість конфлікту, якщо це питання буде вирішено “неправильно”. Трамп під час візиту до Пекіна сказав, що продаж зброї Тайваню може стати “дуже хорошим козирем у переговорах” із Китаєм.

Відповідно до Закону про відносини з Тайванем, ухваленого Конгресом після того, як у 1979 році Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь Пекіна, США постачають Тайваню зброю, щоб допомогти острову зберегти достатній потенціал самооборони. Однак за другої адміністрації Трампа у Тайбеї продовжує зростати скептицизм щодо підтримки з боку Вашингтона.

Майбутній саміт розглядається, зокрема, як шанс для лідерів США та Китаю врегулювати суперечки щодо штучного інтелекту. Також це шанс продовжити торговельне перемир’я, якого вони досягли в жовтні минулого року, і закріпити те, що сторони назвали епохою “конструктивної стратегічної стабільності”, після візиту Трампа до Пекіна у травні. Війна з Іраном теж може стати одним із ключових питань на порядку денному, оскільки вона поглибила напруженість між двома наддержавами. Китай є найбільшим торговельним партнером Тегерана і може зазнати впливу агресивних санкцій Вашингтона проти іранських ділових партнерів. ЗМІ також писали, що Іран використовував китайські супутникові знімки для здійснення удару, внаслідок якого в липні загинули троє американських солдатів.

CNN писав, що шлях до очікуваного візиту Сі до Америки є складнішим, ніж сподівався Пекін. За кілька тижнів до поїздки дві найбільші економіки світу відновили “обмін санкціями”. Минулого місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з американським послом Девідом Пердью натякнув на ускладнення у відносинах із США, підкресливши, що між сторонами зберігається напруженість.