У чеському місті Острава побили поляка Кубу Гайсіга. Нападниками, ймовірно, виявилися його земляки, які прийняли його за українця через панамку в синьо-жовтих кольорах регіону Верхня Сілезія, які здалися їм кольорами українського прапора.

Про це пише польське видання WP Wiadomości із посиланням на сторінку Cargo Familia у Facebook, передає Громадське.

Гайсіг організував акцію «Подорож для Марселіни» для збору коштів на лікування своєї важкохворої партнерки. Ініціатива також мала сприяти підвищенню обізнаності про онкологічні захворювання серед жінок.

Маршрут велопробігу мав пролягати вздовж історичних кордонів регіону Верхня Сілезія загальною довжиною приблизно 800 км. Однак напередодні, 12 вересня, поляк повідомив, що перериває свою подорож і повертається додому.

Ушкодження, яких зазнав ГайсігFacebook / Cargo Familia

Виявилося, що в чеській Остраві на нього напали чоловіки з Польщі, які вигукували, що він «українець і бандерівець». Причиною агресії, ймовірно, стала жовто-блакитна панамка Гайсіга із написом «Верхня Сілезія». Річ у тім, що регіон Верхня Сілезія теж має жовто-блакитний прапор — схожий на український, але з іншим розташуванням кольорових смуг.

Поляка побили ногами, через що він потрапив до лікарні. Про напад уже повідомили чеську поліцію, яка з’ясує обставини події в межах розслідування.

Хоч велопробіг призупинили після побиття Гайсіга, збір коштів після розголосу інциденту активізувався — лише за одну ніч вдалося зібрати всю заплановану суму у 300 тисяч злотих.

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