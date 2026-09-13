Трамп заявив, що Україна має припинити бити по резервуарах з дизпаливом в РФ.

-Містер Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити завдавати ударів по запасах дизельного палива в Росії. Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє його дефіцит. Це не через Близький Схід. Це через те, що відбувається між Росією та Україною, — заявив Трамп.

-Тож ми поговорили про це з містером Зеленським. Є безліч інших цілей. Не вражайте дизельне паливо, бо це шкодить усьому світу. Ми не хочемо, щоб він вражав дизельне паливо, – сказав президент США.