51% українських біженців, що нині проживають у Польщі, мають намір повернутися на батьківщину. Про це свідчать результати соцопитування групи “Рейтинг”, повідомляє УНН.

Водночас більшість опитаних відкладає цей крок до завершення війни.

Найближчим часом готові повернутися 8%, після війни – 43%. Не планують повернення 26%, а 23% не можуть дати визначеної відповіді. Ключовою умовою, яка сприятиме поверненню є безпека та стабільність в Україні – її назвали 71% респондентів – вказують соціологи.

Також зазначається, що розвиток економіки України важливий для 36% українських біженців, що нині проживають у Польщі.

“Перспективи працевлаштування – 26%, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів – 21%. Розвиток соціальної інфраструктури й можливість впливати на суспільні зміни назвали по 12%, участь у відбудові країни та погіршення умов життя за кордоном – по 11%”, – йдеться у звіті.