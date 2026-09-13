Польща має достатньо військової переваги, щоб у разі прямого нападу Росії швидко здобути перемогу, – заявив у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, Варшава має значну перевагу над Росією в авіації, що могло б стати одним із ключових факторів у потенційному конфлікті.

Сікорський також порівняв можливості Польщі з результатами українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Він заявив, що якщо Україні вдалося приблизно за шість місяців вивести з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то Польща нібито могла б зробити це за шість тижнів і знищити решту.