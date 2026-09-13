Телефони-“розкладачки”, які після появи смартфонів здавалися безнадійно застарілими, знову перетворилися на бажану покупку. Молодь шукає старі Motorola Razr, Samsung та Sony Ericsson, а продавці відновлюють апарати, змінюють акумулятори та пропонують їх як модну ретротехніку.

Чому бестселер серед електроніки із “нульових” знову стає популярним, розповідає Телеграф.

Особливо показовою стала історія американської компанії Kickback. Наприкінці 2025 року вона виставила на продаж колекцію зі 100 відновлених Motorola Razr – усю партію розкупили за кілька хвилин. Засновник компанії Лондон Джексон пояснив інтерес покупців просто: для одних такий телефон стає способом відпочити від інтернету, для інших — незвичайним модним аксесуаром.

Цей телефон мають Періс Хілтон та Ніколь Річі

Головним символом повернення “розкладачок” став Motorola Razr V3, представлений у 2004 році. На тлі масивних телефонів того часу він виглядав майже футуристично: тонкий металевий корпус, плоска клавіатура з блакитним підсвічуванням та різке розкриття одним рухом.

Телефон швидко перестав бути просто засобом зв’язку. Рожевий Razr з’являвся в руках Періс Хілтон, Ніколь Річі, Міші Бартон та інших знаменитостей. Його підбирали під сумку, прикрашали стразами, ланцюжками та підвісками. Загалом Motorola продала близько 130 мільйонів апаратів сімейства Razr, зробивши його найуспішнішою “розкладачкою” в історії.

Тепер ця естетика знову затребувана. Видання Vogue писало про повністю робочі вінтажні Razr, вручну прикрашені стразами. Разом із ними в моду повертаються підвіски для телефонів, кольорові чохли та інші способи зробити звичайний пристрій частиною образу.

У продажу можна знайти відновлені Razr V3 та V3i різних кольорів — рожеві, золоті, червоні, сині та сріблясті. Інтерес викликають й інші характерні “розкладачки” нульових. Серед них – округлий Motorola Pebl U6, компактні Samsung SGH-E700 та моделі Sony Ericsson серії Z з кольоровими корпусами та світловими ефектами. Однак саме Razr виявився найвідомішим: його дизайн складно сплутати з іншим телефоном.

“Розкладачки” Motorola Razr V3. Фото: Відкриті джерела

Навіщо зумерам телефон без соцмереж

Для покоління, що виросло зі смартфонами, стара “розкладачка” виглядає незвичайніше чергового однакового чорного прямокутника. Її можна ефектно відкрити, зачинити після розмови та прикрасити так, щоб вона підходила до одягу. Навіть зернисті фотографії зі старої камери сприймаються не лише як недолік, а й як окрема естетика нульових.

Є й практична причина. Звичайний смартфон постійно пропонує перевірити повідомлення, новини, відео та соціальні мережі. Стара “розкладачка” вміє в основному дзвонити та відправляти повідомлення, тому її беруть на прогулянки, вечірки чи вихідні, коли хочеться залишатися на зв’язку, але не проводити кілька годин біля екрана.

Деякі власники не відмовляються від смартфона повністю. Зазвичай вони мають два пристрої: сучасний — для роботи, банківських додатків та навігації, старий — для дзвінків. Таким чином, телефон двадцятирічної давнини стає своєрідною кнопкою, що дозволяє тимчасово відключити інтернет.

Ретротелефон. Фото: Згенеровано ШІ (“Телеєграф”)

За скільки можна купити Motorola Razr V3

Ціна залежить від стану, комплектації та рідкості оформлення. На українських сайтах купівлі-продажу сьогодні можна недорого придбати моделі, що працюють. За останні дні на продаж було виставлено декілька екземплярів за ціною від 400 до 2300 грн. Найдешевший – під відновлення.

Разом з тим у продажу також нещодавно з’явився оригінальний Motorola RAZR V3i Gold Dolce& за 18 600 грн.