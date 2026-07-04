Американська компанія Palantir Technologies опублікувала новий програмний документ The Sovereignty Manifesto («Маніфест суверенітету»). Це своєрідна інструкція для урядів і оборонних структур, як використовувати штучний інтелект, не втрачаючи контролю над власними даними та критично важливими системами. Документ демонструє зміну підходу: якщо раніше розробники переважно дискутували про цінності, то тепер вони говорять про практичні принципи побудови цифрової інфраструктури, яка має забезпечити державам технологічну незалежність, пише Zn.ua.

У своєму маніфесті Palantir називає технологічний суверенітет головною умовою збереження свободи дій. Автори стверджують, що відмова від власної інфраструктури штучного інтелекту фактично означає передачу майбутніх стратегічних рішень зовнішнім постачальникам. А ті, зрештою, діятимуть насамперед у власних інтересах. Компанія також вводить у публічний обіг поняття «токенмаксинг» ( бездумна гонитва за масовим споживанням токенів — базових одиниць тексту, з якими працює нейромережа, через платний доступ до чужих хмарних сервісів).

Так вона критикує сучасну індустрію за надмірну залежність від хмарних API. На думку Palantir, гонитва за дедалі більшим споживанням токенів стимулює створення тимчасових скриптів і сервісів замість повноцінних програмних систем. У результаті формується лише ілюзія технологічного прогресу.

Окрему увагу документ приділяє так званим «вагам моделі» — параметрам нейромережі, у яких накопичуються знання, досвід та експертиза організації. У Palantir вважають, що передача контролю над такими моделями третім сторонам означає втрату власної конкурентної переваги. Компанія наголошує, що між суверенітетом і високою ефективністю немає суперечності, якщо замовник повністю контролює свої дані та власні моделі.

Водночас автори застерігають від того, що називають технополітизацією. Йдеться про ситуацію, коли політичні рішення лише створюють видимість незалежності, але на практиці обмежують можливості держави швидко діяти в критичних ситуаціях. У маніфесті пропонується менше покладатися на політичні симпатії чи модні концепції, а більше — на думку фахівців, які працюють із реальними загрозами, та на технології, що вже довели свою ефективність.

Практичним продовженням цієї концепції став новий спільний проєкт Palantir і NVIDIA. Компанії представили платформу для запуску відкритих моделей штучного інтелекту, зокрема сімейства NVIDIA Nemotron, у повністю ізольованих і захищених середовищах. Таке рішення дозволяє військовим і державним установам використовувати сучасні мовні моделі без передачі конфіденційних даних у публічні хмарні сервіси американських технологічних компаній, таких як Microsoft, Google чи OpenAI.

Фактично модель працює всередині захищеної інфраструктури замовника. Це забезпечує повний аудит системи, можливість замінювати окремі компоненти та контролювати всі процеси без участі зовнішнього постачальника.

Поява маніфесту збіглася з помітним посиленням недовіри до американських технологічних компаній у Європі.

Дедалі більше держав прагнуть зменшити залежність від програмного забезпечення зі США, особливо коли йдеться про державні інформаційні системи та оборону.

Найяскравішим прикладом є Франція. Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI) розпочало багаторічний процес відмови від програмного забезпечення Palantir на користь платформи французької компанії ChapsVision. Це рішення ухвалили попри те, що продукти Palantir протягом багатьох років використовувалися для боротьби з тероризмом і проведення складної аналітики.

Схожі процеси відбуваються і у Великій Британії. Комітет парламенту з питань науки, інновацій та технологій рекомендував уряду розглянути можливість дострокового розірвання контракту з Palantir щодо обробки медичних даних Національної служби охорони здоров’я (NHS). На думку британських парламентарів, надмірна залежність критичної інфраструктури від іноземного постачальника створює неприйнятний рівень ризику.

Подібний курс обрали також Німеччина, Нідерланди та Данія. Там активно інвестують у власні хмарні платформи, підтримують місцевих розробників і створюють технології, які мають захистити державні системи від можливого дистанційного відключення іноземними постачальниками — так звані anti-kill switch рішень.

Найбільшого політичного характеру ця боротьба набула в Іспанії. За інформацією профільних європейських видань, уряд країни розіслав непублічні рекомендації державним компаніям і ключовим міністерствам утримуватися від укладання нових контрактів із Palantir. У Мадриді вважають, що надто глибока інтеграція американського програмного забезпечення може поставити під загрозу цифровий суверенітет країни.

Поштовхом до такого рішення став маніфест Palantir The Technological Republic, оприлюднений навесні після виходу книги генерального директора компанії Алекса Карпа та Ніколаса Заміски. Тоді компанія відкрито позиціонувала себе як елемент американської «жорсткої сили» і партнер оборонного сектору США. Фактично вона заявила, що використання її програмних продуктів зміцнює технологічне лідерство Вашингтона.

Заяви Карпа про те, що епоху ядерного стримування поступово змінює стримування на основі штучного інтелекту, а також його різка критика європейської бюрократії викликали занепокоєння в низці європейських столиць. Там дедалі частіше говорять, що глибока залежність від американських платформ може перетворитися не лише на технологічну, а й на політичну проблему.

У цьому контексті новий The Sovereignty Manifesto виглядає як спроба Palantir змінити тональність дискусії. Якщо навесні компанія говорила насамперед про геополітичне лідерство США, то тепер робить акцент на архітектурі систем, які дозволяють державам зберігати контроль над власними даними навіть під час використання американських технологій. Саме так Palantir намагається відповісти на хвилю європейського цифрового суверенітету, яка останніми місяцями лише посилюється.

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