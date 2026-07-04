Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку використання коштів держбюджету для забезпечення житлом медпрацівників у сільській місцевості та на прифронтових територіях (постанова КМУ від 16 липня 2025 р. № 900).

«Службове житло для людей, які обирають роботу в сільських і прифронтових громадах, є одним із механізмів реальної підтримки медичних працівників, запроваджених державою торік. Таким чином ми допомагаємо не лише медичним працівникам у задоволенні базових потреб, а й робимо медичну допомогу доступнішою для мешканців віддалених і прифронтових населених пунктів. Водночас програми підтримки мають бути актуальними, тому ми їх удосконалюємо, щоб ними могло скористатися якомога більше людей», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, житло тепер можуть отримати і медики, що працевлаштовуються у містах Миколаївської області (в тому числі в обласному центрі – Миколаєві), а для працевлаштованих у комунальні заклади охорони здоров’я Херсонської області визначені окремі умови – для них не застосовуються умови щодо тривалості розміщення вакансії на Єдиному вебпорталі вакантних посад у закладах охорони здоров’я (Далі – Портал) і щодо стажу роботи медика. Раніше медики, які мали власну нерухомість в радіусі 30 км, не могли отримати службове житло. Це стосувалося і випадків, коли медзаклад мав вільне службове житло в тому ж радіусі. Тепер цю норму змінили для випадків, коли наявне житло було зруйновано внаслідок бойових дій чи перебуває на тимчасово окупованих територіях.

У новій редакції документа врегульовано можливість придбання будинків із земельними ділянками, спрощено умови для отримання житла. Наприклад, до 60 календарних днів (раніше було 90) зменшена тривалість розміщення вакантної посади на Порталі. А загальний стаж роботи медиків в закладі на момент подання заяви на придбання житла збільшено зі 120 днів до одного року (до цього терміну не враховується стаж, набутий під час проходження інтернатури).

Крім того, переглянуті норми щодо площі житла – встановлені умови ідентичні до тих, що вже застосовуються в програмі єОселя. Відтепер максимальна площа квартири на одного члена сім’ї або для сім’ї з двох осіб, становить не більше ніж 52,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 115,5 кв. м незалежно від кількості членів сім’ї. Для будинків максимальна площа на одного члена сім’ї або для сім’ї з двох осіб становить не більше ніж 62,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 кв. м незалежно від кількості членів сім’ї.

Деталізована також інформація, яку подає разом із заявою до медзакладу медик, який хоче отримати житло.