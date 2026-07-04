9 осіб загинули, 8 – постраждали – поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки.

Повідомлення про те, що на автодорозі М-14«Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне сталась ДТП надійшло сьогодні, 4 липня, близько 7:40.

За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони м. Одеси до м. Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.

Попередньо, внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали.

На місці події працюють слідчі поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників.