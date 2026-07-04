У ніч на 04 липня (з 18:00 03 липня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 86 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – рф,, Донецьк -ТОТ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!