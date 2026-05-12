Як повідомляло ІншеТВ, Ексречниця президента Мендель дала інтерв’ю Карлсону і змалювала Зеленського диктатором і чудовиськом (ВІДЕО). Втім, особисті характеристики і враження колишньої прессекретарки – не найцікавіше. Якщо абстрагуватися від особистостей, це інтерв’ю виглядає, як інформаційна спецоперація, яка дуже “вдало” вписана у простір і час і навіть може вважатися “гідною відповіддю” Путіна на парадну ганьбу з офіційним дозволом Зеленського на його проведення. Конспірологія на конспірологію, ал якою буде офіційна відповідь на цю подію? Зробити вигляд, що воно не варте офіційної реакції – буде неправильним рішенням. Бо у потоці несвідомості від Мендель є те, що вимагає коментарів – йдеться про позиції України, не Зеленського, щодо миру, війни, НАТО, Донбасу і таке інше. І поки що офіційна реакція на все це – ніяка.

“Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не при собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно”, – сказав журналістам радник президента Литвин.

“Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про «відмову від Донбасу в 2022 році», посилаючись на якісь джерела. Але факт лишається фактом – Україна билася і бʼється за свою територію з 2014 року, – зазначив керівник Центру протидії дезінформації при Раді з нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. – Питання відмови від територій ніколи не стояло і не стоятиме. В 2022 році СОУ активно билися з ворогом у Донецькій та Луганській області під час боїв за Київ і після розгрому російських військ на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. І продовжують битися зараз. Є факти, а є слова”.

І це поки що все.

