Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн Європи із закликом стати посередниками у досягненні так званого “аеропортового перемир’я” у російсько-українській війні, пише ЛБ.

Таким чином Євросоюз міг би визначитися із конкретною роллю блоку у дипломатичному процесі на тлі гальмування будь-яких перемовин через зміщення фокусу Сполучених Штатів на Близький Схід.

Ідея, озвучена в українському МЗС, полягає у взаємному припиненні ударів по летовищах. Для Кремля, який виглядає беззахисним проти атак навіть на московські та петербурзькі аеропорти дальніми безпілотниками, це має бути досить привабливий варіант домовленості.

Водночас Андрій Сибіга наголошує, що участь ЄС у переговорному процесі не має стати заміною посередництва США. Це буде “трек доповнення, а не альтернативи”.

У Брюсселі тривалий час відстоюють право на активне залучення у визначення післявоєнної архітектури безпеки в Європі. При цьому головна дипломатка ЄС Кая Каллас відкинула бажання російського диктатора Путіна зробити переговорником від блоку колишнього канцлера Німеччини, відомого русофіла Герхарда Шредера.

Сибіга пожартував, що так само Путін міг би номінувати на цю роль голлівудського актора Стівена Сігала чи француза Жерара Депардьє, які обидва стали пропагандистами диктаторського режиму.