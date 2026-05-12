Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка обіймала посаду у 2019-2021 роках, дала інтерв’ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону. Під час розмови Мендель озвучила низку меседжів російської пропаганди, а в кінці звернулася до очільника Росії Володимира Путіна.

Інтерв’ю оприлюднили на YouTube-каналі Карлсона 11 травня, передає Суспільне.

Описуючи Зеленського, Мендель заявила, що він “не та людина, яку ви бачите на екрані”. За її словами, він “постійно змінює маски” і “емоційно неконтрольований”.

“Він не контролює свої емоції. Він часто істеричний і вважає, що кожна людина — одноразова. Він не має емпатії, він її грає. Він абсолютно неймовірний актор, і це принесло нам багато підтримки у 2022 році. Але його гра позбавлена змісту, і все, що він каже, — дуже відірване від реальності”, — сказала Мендель.

Вона додала, що “мільйони людей досі вірять, що підтримувати Зеленського — це підтримувати Україну”, але, на її думку, “сьогодні все інакше”.

“Я тут не для того, щоб виправдовувати російське вторгнення. Я не виправдовую Путіна. Те, що російська армія робить в Україні, є злочинами проти людяності. Але ця війна вже не чорно-біла. […] Ми бачимо Путіна як зло, але Зеленський — теж зло. Просто приховане. На камеру він грає плюшевого ведмедика, але коли світло гасне, він перетворюється на грізлі, що нищить людей”, — сказала Мендель.

Вона також звинуватила Зеленського у концентрації влади та переслідуванні критиків. Мендель розповіла, що ще до повномасштабного вторгнення один з урядовців нібито порівняв ситуацію в Україні з документальним серіалом Netflix “Як стати тираном”.

“Усі бояться. У Зеленського немає меж — у цьому проблема”, — сказала Мендель.

Вона додала, що вирішила публічно говорити, бо вважає, що у Зеленського “слабка позиція”, і знає, що в його команді та “вертикалі влади” є люди, які “прагнуть миру”. Мендель стверджує, що Зеленський свідомо затягує війну, щоб утриматися при владі.

“Я не хотіла лити на нього бруд. Я сиджу тут, бо теж хочу миру. А ця людина вигадає будь-які умови. Він змінюватиме позиції весь час, щоб продовжити цю війну та отримати більше грошей. Він не хоче політичного самогубства. Завершення війни для нього — це політичне самогубство”, — сказала Мендель.

Мендель також послалася на висловлювання, які, за її словами, Зеленський робив протягом двох років її роботи в Офісі президента. Вона стверджує, що він неодноразово повторював, що “Україна не готова до демократії”, а “диктатура — це порядок”.

Колишня прессекретарка сказала, що під час Нормандського самміту в Парижі у грудні 2019 року в приватній розмові з Путіним Зеленський нібито пообіцяв, що Україна ніколи не приєднається до НАТО.

“Я була присутня на його зустрічі з Володимиром Путіним у Парижі у 2019 році. Поруч з ним було дуже мало людей, які знали правду. У нього була приватна розмова з Путіним, де він пообіцяв, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Це був грудень 2019 року, це була особиста розмова. Дуже мало людей знають, що саме він пообіцяв”, — сказала Мендель.

Також Мендель стверджує, що у 2022 році Зеленський особисто погодився віддати Росії Донбас під час переговорів у Стамбулі. За її словами, про це їй розповіли люди, які представляли Україну на цих переговорах.

“Тоді це була шокуюча новина, і я перепитала: справді? Він погодився? І хлопці відповіли: звичайно. Він на це згоден, бо це зупинить жах війни. Він погодився віддати територію, тому що це означало б, що війна закінчена. А зараз він стоїть перед мільйонною аудиторією і каже: я не можу віддати Донбас”, — сказала Мендель.

Вона заявила, що, на її думку, війна для українців “втратила сенс”. За її словами, “якщо війна йде за вступ до НАТО — Україна не має шансів туди вступити; якщо проти Зеленського — то він і є її головним бенефіціаром; якщо за повернення територій — Україна їх втрачає протягом трьох років; якщо за демократію — то демократії в країні зараз немає”.

Під час інтерв’ю Мендель також звинувачувала Зеленського у вживанні наркотиків з посиланням на неназваних співрозмовників, розповідала про нібито організацію ним відмивання грошей та схвалення корупційних схем, натякала на його причетність до загибелі банкіра в Мілані та колишнього губернатора Херсонщини тощо.

Наприкінці інтерв’ю Мендель звернулася до Путіна російською мовою. Вона попросила його зупинити війну і заявила, що “мир — це єдине можливе рішення сьогодні”.

“Володимире Володимировичу, у мене немає вашого життєвого досвіду. Я не розумію, як ви бачите цей світ. Але я не представник НАТО, я не представник Заходу, я не працюю на Зеленського. Я не ваш політичний опонент. Я взагалі вам не загроза. Я українська жінка з українського провінційного міста Херсона”, — звернулася Мендель до очільника Кремля.

Вона звинуватила російську армію у “дроновому сафарі на людей” у Херсоні та навела випадки загибелі цивільних, з якими, за її словами, була особисто пов’язана. Мендель заявила, що у цій війні “немає переможця, обидві країни програють, а слов’яни вбивають слов’ян”. Наприкінці вона закликала російського лідера “одним указом” зупинити удари по цивільних.

Що відомо про Юлію Мендель та Такера Карлсона

Юлія Мендель була прессекретаркою президента України Володимира Зеленського з червня 2019 року по липень 2021 року. До цього вона працювала у низці українських та іноземних медіа. У 2021 році вона написала книжку “Кожен з нас президент”, а у 2022 році — “Битва за наші життя” з підзаголовком “Мій час із Зеленським, битва України за демократію та її значення для світу”.

За неповні два роки своєї роботи на посаді речниці президента Мендель стала фігуранткою кількох скандалів. Зокрема, в одному з інтерв’ю вона заявила, що “ревнує” президента до бізнесмена Ігоря Коломойського, у березні 2021 року посварилася зі шведським економістом Андерсом Аслундом через допис про Зеленського, а також заявляла про особливе значення “української російської мови” як частини культурної спадщини України.

Такер Карлсон — американський політичний коментатор, який працював на телеканалі Fox News та був ведучим його найпопулярнішої програми Tucker Carlson Tonight з 2016 по 2023 роки. Його звільнили з каналу менш ніж через тиждень після того, як Fox уклав мирову угоду з компанією Dominion Voting Systems на 787,5 мільйона доларів. Компанія судилася з телеканалом через неправдиві заяви про змову з метою фальсифікації президентських виборів 2020-го. Після звільнення з Fox Карлсон заснував власну медійну платформу Tucker Carlson Network.

Карлсон називав російське вторгнення в Україну “прикордонною суперечкою” та стверджував, що Байден підтримує Україну, оскільки її лідери дали його сім’ї “мільйони доларів”. Також Карлсон повторював пропагандистські твердження про американські біолабораторії в Україні та запевняв, що Каховську ГЕС зруйнували українці. У 2024 році він записав інтервʼю з Путіним: у відеоанонсі Карлсон сказав, що західні медіа ігнорують очільника Кремля, бо не хочуть давати слово російській стороні.