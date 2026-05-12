Понад десяток генеральних директорів та топ-менеджерів приєднаються до американської делегації під час поїздки президента США Дональда Трампа до Китаю цього тижня, де має пройти зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

За словами одного з офіційних представників, Білий дім запрошує Ілона Маска, Тіма Кука, Келлі Ортберг та керівників інших великих компаній супроводжувати президента Дональда Трампа під час його поїздки до Китаю цього тижня – пише видання.

Також до списку увійдуть Девід Соломон з Goldman Sachs Group, Стівен Шварцман з Blackstone, Ларрі Фінк з BlackRock, Джейн Фрейзер з Citigroup та Діна Пауелл Маккормік з Meta Platforms.

Як зазначає видання, включення Маска до складу делегації є останнім свідченням того, що відносини між президентом США та найбагатшою людиною світу відновилися.

Група з понад десятка топ-менеджерів приєднається до Трампа під час візиту наприкінці цього тижня, який, як сподівається президент США, відкриє шлях до укладення низки ділових угод та контрактів на закупівлю з Пекіном. До її складу входять переважно представники провідних фінансових, технологічних, аерокосмічних та сільськогосподарських компаній. Американські урядовці заявили, що Трамп має намір під час поїздки узгодити деталі створення торгової ради з Китаєм – додає видання.