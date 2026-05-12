11 та в ніч проти 12 травня пожежно-рятувальні підрозділи Миколаївщини ліквідували чотири пожежі. Двічі гасили траспортні засоби у м. Миколаєві та Первомайську.

В приватному секторі вогнеборці працювали двічі. Пожежу житлового будинку на площі 40 кв м ліквідували у с. Шевченкове Шевченківської ТГ Миколаївського району. Займання покрівлі будинку ліквідували у с. Кавуни Арбузинської ТГ Первомайського району. Тут вогонь, за попередніми даними, спровокувало коротке замикання електромережі.

Причини інших пожеж встановлюються.

Від ДСНС працювали 20 надзвичайників, 5 одиниць техніки, відділення місцевої пожежної охорони «Шевченкове».