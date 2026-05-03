Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений координації з європейськими партнерами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Є три ключові завдання.

Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною!

Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування.

Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики. Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення. Дякую кожному партнеру, який готовий допомагати!» – зазначив Володимир Зеленський.

