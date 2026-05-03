Викинуті устричні раковини тепер можуть отримати нове життя — вчені з Ірландії запропонували використовувати їх для очищення води. Цей екологічний метод допоможе не лише боротися із забрудненням водойм, а й отримати рідкісноземельні метали.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Зараз на узбережжях багатьох країн часто можна побачити купи викинутих раковин устриць та мідій — залишки світової індустрії морепродуктів, яка щорічно виготовляє мільйони тонн відходів. Водночас у воді зустрічаються зовсім інші ресурси — рідкісні елементи. Попит на ці метали стрімко зростає, тому що вони необхідні для таких технологій, як вітряні турбіни, електромобілі, смартфони і більшість сучасних електронних пристроїв.

Дослідники виявили, що раковини молюсків можуть уловлювати та утримувати рідкісноземельні елементи з води — і водночас стати інструментом для очищення водойм від забруднень.

Вчені називають рідкісноземельні елементи «вітамінами сучасної промисловості», тому що, як і вітаміни в організмі, вони необхідні багатьом сучасним технологіям. Але зараз їх видобуток та переробка може призводити до забруднення стічних вод, з яких ці метали потрапляють до навколишнього середовища. А нова технологія дозволить отримувати дешеві та ефективні очисні споруди.

Очікується, що ця технологія почне широко застосовуватися з 2029 року.

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївводоканал» – на другому місці в Україні по скиду забруднених стоків (ІНФОГРАФІКА)