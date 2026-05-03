Уряд Литви цього тижня схвалив пропозицію створити посади аташе з питань охорони здоров’я у посольствах України та Ізраїлю.

Передбачається, що вони розпочнуть роботу з 1 вересня цього року, передає LRT.lt.

«Ці посади створюються в рамках реалізації угод про співпрацю та з метою запозичити унікальний досвід цих країн в управлінні кризами, зміцненні стійкості системи охорони здоров’я та підготовці медичного персоналу до мобілізації», – раніше повідомила агентство BNS керівник відділу комунікації Міністерства охорони здоров’я Литви Рамуне Вайчюліте.

За її словами, ці країни обрані через їхній специфічний досвід, який має критичне значення в геополітичному контексті.

Аташе в Україні займатиметься координацією допомоги Литви цій країні у сфері охорони здоров’я, ініціюватиме та контролюватиме спільні проекти, збиратиме і надаватиме інформацію про потреби українського сектору охорони здоров’я, реформи та можливості співпраці.

У Литві проходять лікування українські військові та діти, які постраждали від війни, також литовські медики направляються з місіями в Україну.

Представник в Ізраїлі координуватиме двосторонню співпрацю, особливо у сферах готовності до надзвичайних ситуацій, персоналізованої медицини, цифрової охорони здоров’я та стратегічного планування громадського здоров’я.

«Очікується, що аташе також координуватиме організацію стажувань литовських медиків, розвиватиме зв’язки між закладами охорони здоров’я, освітніми закладами та експертами, представлятиме Литву при вирішенні актуальних для країни питань у сфері охорони здоров’я та виконуватиме інші важливі завдання», — зазначила Р. Вайчюліте.

Утримання однієї такої посади коштуватиме близько 100 тисяч євро на рік.

Наразі Литва має три посади аташе з питань охорони здоров’я у Брюсселі. Дві з них були створені нещодавно у рамках підготовки до головування Литви у Раді Європейського Союзу у 2027 році.

