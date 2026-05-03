З композицією Bara Bada Bastu гурт KAJ, який представляв Швецію, посів четверте місце на ”Євробаченні” минулого року.

Цього року пісня про сауну – а саме про це співається у Bara Bada Bastu – стала піснею року у Швеції.

Про це пише Yle, передає Інше ТВ.

Усі члени гурту KAJ – це вихідці з Фінляндії Якоб Норргорд, Кевін Хольмстрем та Аксель Охман.

Музикантів було нагороджено на щорічній церемонії Grammis, яка відбулася 29 квітня у Стокгольмі.

У березні гурт KAJ також отримав статуетку ”Пісня року” на церемонії Emma у Фінляндії.

Як повідомляло Інше ТВ, Україну на “Євробаченні 2026” представлятиме Leléka (ВІДЕО)