Іран запропонував триетапний план припинення війни, який передбачає перехід від режиму тиші до постійного миру, нову ядерну угоду та переговори щодо безпеки на Близькому Сході.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Mind.

За даними медіа, перший етап плану стосується негайного припинення бойових дій. Іран пропонує перетворити припинення вогню на постійний мир приблизно протягом 30 днів.

Також на цьому етапі йдеться про відновлення роботи Ормузької зони та поступове зняття американської блокади. Окремим пунктом передбачено взаємний ненапад, зокрема за участі Ізраїлю.

Водночас уряд Ірану не включив до своєї пропозиції нічого, що стосувалося б збагачення урану й іранської ядерної програми.

Як повідомляло Інше ТВ, Іран хоче використовувати дельфінів-камікадзе для підриву кораблів в Ормузькій протоці