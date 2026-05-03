Іран розглядає можливість використання дельфінів, озброєних мінами, для здійснення атак камікадзе на американські військові кораблі в Ормузькій протоці, яка перебуває під фінансово руйнівною військовою блокадою.

Хоча напружене тривале припинення вогню зі США залишається в силі, все більше іранських прихильників жорсткої лінії вважають, що фінансова криза, спричинена блокуванням США експорту іранської нафти, є актом війни, і закликають до відновлення військових дій.

За словами іранських чиновників, ці військові дії можуть включати використання раніше невикористаної зброї для атаки на американські військові кораблі, розгорнуті в регіоні, включаючи дельфінів, що несуть міни, повідомляє Wall Street Journal.

Це не перший випадок, коли режим розглядає можливість розгортання дельфінів-камікадзе.

Іран купив дельфінів, навчених убивати, у 2000 році у РФ, повідомляла тоді BBC. Видання повідомляє, що тварин навчили атакувати ворогів Ісламської Республіки за допомогою гарпунів, прикріплених до їхніх спин.

Їх також навчили здійснювати удари камікадзе по ворожих кораблях, несучи міни.

За даними WSJ, Тегеран також може відправити підводні човни у водний шлях, а Корпус вартових Ісламської революції вже погрожував перерізати ключові телефонні кабелі, що проходять через протоку, що може завдати шкоди глобальному інтернет-комунікації та ще більше загострити напруженість.

«Блокада все частіше розглядається в Тегерані не як заміна війни, а як її інший прояв», – сказав WSJ Хамідреза Азізі, запрошений науковий співробітник SWP, що спеціалізується на Близькому Сході.