Розпочалася 1530-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 03.05.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода, Кисла Дубина, Пустогород; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Омельник, Оріхів, Юрківка, Таврійське, Комишуваха.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та три гармати.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці, Приліпки та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії, в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі, в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке та Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів, в бік Олександрограда, Злагоди, Привілля та в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне, Варварівка, Прилуки та в бік Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степового та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

