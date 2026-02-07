Співачка Leléka з піснею Ridnym перемогла на національному відборі і представить Україну на “Євробаченні 2026” у Відні.

Члени журі віддали співачці максимальні 10 балів, від глядачів вона також отримала 10. Читайте детальніше про те, як голосували члени журі та глядачі, передає Суспільне.

Що відомо про Leléka

Leléka — псевдонім української співачки, аранжувальниці та кінокомпозиторки Вікторії Лелеки.

Народилася в місті Шахтарське на Дніпровщині. Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві, під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі. У 2016 році переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Leléka, навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена та згодом здобула магістерську освіту з кінокомпозиції.

Паралельно розвиває сольний артпроєкт Donba₴grl, а в Україні також відома як авторка музики до серіалу “І будуть люди”.

Пісня Ridnym розповідає про внутрішній стан змін, прийняття страху та рух уперед у момент, коли звичні опори зникають. У композиції поєднані фолькджазові елементи, артпоп і електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура.

Про “Євробачення 2026”

Ювілейний 70-й пісенний конкурс “Євробачення” пройде у Відні, після торішньої перемоги JJ за піснею Wasted Love.

Гранд‑фінал запланований на 16 травня 2026 року, а півфінальні шоу — на 12 та 14 травня. Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії, Wiener Stadthalle.

У конкурсі візьмуть участь 35 країн, з яких 30 змагатимуться у півфіналах. За результатами жеребкування, Україна виступить у другому півфіналі.

До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн “великої п’ятірки” (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія), за винятком Іспанії, яка вперше за історію конкурсу відмовилася брати участь, а також переможниця попереднього року — Австрія.