Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 8 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 01:30; 03:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;

1.2 – 00:00 – 05:30; 06:30 – 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:30;

2.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 22:30 – 00:00;

2.2 – 00:00 – 05:30; 06:30 – 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:00; 23:30 – 00:00;

3.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 22:30 – 00:00;

3.2 – 01:30 – 06:30; 07:30 – 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;

4.1 – 01:30 – 06:30; 07:30 – 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;

4.2 – 01:30 – 07:00; 08:00 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 23:30;

5.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00;

5.2 – 00:00 – 01:30; 03:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;

6.1 – 00:00 – 05:30; 07:00 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 22:30;

6.2 – 00:00 – 01:30; 03:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!