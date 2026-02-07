Тисячі людей в суботу вийшли на демонстрацію у Берліні, щоб виступити проти авторитарного уряду в Тегерані та висловити свою солідарність з народом Ірану, який бореться з режимом.

Про це повідомило видання Spiegel, пише “Європейська правда”.

За даними поліції, біля Бранденбурзьких воріт зібралося близько 10 тисяч осіб. До акції “Свободу Ірану” закликала широка коаліція міжнародних організацій через соціальні мережі, листівки та великі оголошення в кількох газетах.

Поліція повідомила, що захід пройшов мирно. За її даними, для супроводу акції було залучено близько 380 правоохоронців.

У другій половині дня демонстранти вирушили до Потсдамської площі, а потім повернулися до Бранденбурзьких воріт.

За словами організаторів, очікувалося до 100 тисяч учасників. Водночас багато людей ще перебували в дорозі. Зокрема, були скасовані рейси зі Швеції та Данії, тож учасники добиралися автобусами. Колишній державний секретар США Майк Помпео приєднався до заходу онлайн після того, як його рейс скасували.

Близько 340 міжнародних організацій і політичних діячів підтримали демонстрацію. За даними Німецького комітету солідарності за вільний Іран, її організацію забезпечували загалом 312 іранських об’єднань із кількох європейських країн.

За словами організаторів, серед демонстрантів було багато родичів людей, убитих або заарештованих під час нещодавніх протестів в Ірані. Багато учасників тримали іранські прапори. Дехто був у жовтих жилетах із написом “Free Iran”.

