Під час виступу на агітаційному заході поки що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом для його країни. Антивоєнна акція під таким посилом пройшла у місті Сомбатхей.

Про це пише index.hu, передає ua.news.

За словами глави угорського уряду, Україна нібито домагається від Брюсселя відключення Угорщини від дешевої російської енергії, що може призвести до різкого зростання тарифів для населення.

«Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна — наш ворог», — заявив Орбан.

Політик додав, що без зниження комунальних платежів витрати на комунальні послуги для угорських сімей зростуть на 1 мільйон форинтів на рік.

