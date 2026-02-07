Поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, причетних до нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю.
Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), повідомили в поліції Дніпропетровської області.
Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.
Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину.
У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК.
Їх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину.