Сьогодні вранці поблизу італійського міста Болонья було здійснено низку диверсій на залізничній інфраструктурі, що призвело до збоїв у русі потягів у перший день Зимових Олімпійських ігор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

“Міністерство транспорту повідомило, що в суботу вранці диверсанти пошкодили залізничну інфраструктуру поблизу північного італійського міста Болонья, порушивши рух поїздів у перший повний день Зимових Олімпійських ігор”, – йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях, які спричинили затримки до 2,5 годин для високошвидкісних, міжміських та регіональних поїздів.

У міністерстві транспорту назвали це актом “серйозної диверсії”, додавши, що це нагадує день відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли диверсанти атакували мережу високошвидкісних поїздів TGV у Франції, спричинивши хаос.

Італійська державна залізнична компанія “Ferrovie dello Stato” повідомила, що була змушена тимчасово закрити швидкісну станцію у Болоньї, однак у другій половині дня рух поїздів почав поступово відновлюватися.

Поліція уточнила, що неподалік міста Пезаро перед світанком невідомі підпалили обладнання, що перемикає залізничну стрілку. За декілька годин у Болоньї виявили перерізані електричні кабелі, що живлять систему контролю швидкості поїздів, а неподалік знайдено саморобний вибуховий пристрій біля колії.

Правоохоронці вважають, що дії злочинців були скоординовані.

