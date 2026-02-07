Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, який змінює пріоритети продажу американського озброєння на користь країн із «вищими витратами на оборону» та стратегічною роллю у своїх регіонах.

Про це, як пише «Радіо Свобода», йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Документ, що отримав назву America First Arms Transfer Strategy, означає зміни у політиці США щодо експорту зброї. Він зобов’язує федеральні відомства надавати перевагу іноземним військовим продажам партнерам, які багато інвестують у власну обороноздатність і займають «ключове» стратегічне або географічне положення.

У документі не називають конкретних держав, однак у 2025 році країни НАТО погодилися рухатися до збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, що відповідає новим критеріям Вашингтона.

14 липня минулого року президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО.

Постачання відбуваються за програмою PURL, яка передбачає купівлю зброї (зокрема, ракет для Patriot) у США коштом європейських країн-членів НАТО. Раніше частина союзників України заявляли про обмеження участі в програмі PURL, оскільки постачають зброю власного, а не американського виробництва.

