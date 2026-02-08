Індійська Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, почав закуповувати нафту з Венесуели.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає «Комерсант Український».

Індійська компанія придбала партію венесуельської сировини – супертанкер з вантажем близько 2 мільйонів барелів – вперше з середини 2025 року, і це перше придбання венесуельської нафти індійським покупцем з моменту захоплення США венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Reliance Industries після початку війни в Україні стала найбільшим індійським імпортером російської нафти, забезпечуючи станом на кінець 2025 року приблизно половину барелів, що закуповуються з РФ, зазначає The Moscow Times

У грудні 2024 року індійська компанія підписала 25-річний контракт із російською “Роснєфтью” на поставку до 500 тис. барелів нафти на добу. Однак після введення США наприкінці жовтня минулого року санкцій проти “Лукойлу” і “Роснєфті” в Reliance заявили, що більше не купуватимуть російську сировину.

