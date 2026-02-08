На провідних біржах фіксується помітне здешевлення як арабіки, так і робусти, що стало наслідком оновлених прогнозів щодо врожаю у ключових країнах‑виробниках.

Аналітики зазначають, що ринок реагує на очікуване збільшення пропозиції, яке зменшує ризики дефіциту у найближчі місяці, пише «Перший Бізнесовий».

За даними трейдерів, у Бразилії, найбільшому виробнику кави у світі, погодні умови виявилися значно сприятливішими, ніж прогнозувалося на початку сезону. Це дозволило аграрним компаніям підвищити оцінки майбутнього врожаю. Подібна ситуація спостерігається і у В’єтнамі, який є головним постачальником робусти: фермери повідомляють про стабільне відновлення виробництва після торішніх проблем із посухою.

Крім того, на ринок вплинула стабілізація логістики. Вартість морських перевезень знизилася, а затримки у портах скоротилися, що зменшило витрати імпортерів. Деякі великі переробники також скоротили закупівлі, оскільки раніше сформували значні запаси на тлі побоювань щодо перебоїв у поставках.

Нагадаємо, попри падіння цін, експерти не виключають нових коливань. Ринок кави традиційно залишається чутливим до погодних аномалій, а будь-які зміни кліматичних умов у Південній Америці можуть швидко розвернути тренд у бік подорожчання. Водночас нинішнє здешевлення може тимчасово знизити тиск на роздрібні ціни у країнах‑імпортерах.

