Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 246 330 (+1 040) осіб
танків – 11 651 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 010 (+1) од.
артилерійських систем – 37 044 (+8) од.
РСЗВ– 1 637 (+0) од.
засоби ППО – 1 295 (+0) од.
літаків– 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468) од.
крилаті ракети – 4 269 (+24) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 77 439 (+60) од.
спеціальна техніка – 4 069 (+5) од.
Дані уточнюються.