Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили правоохоронців, які налагодили в Одесі заробіток на військовозобов’язаних.

За даними слідства двоє правоохоронців під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги брали від 2 тис. доларів США, залежно від «можливостей» військовозобов’язаного.

4 лютого 2026 року працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.