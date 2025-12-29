Середня ціна філіжанки еспресо в Україні у грудні 2025 року становить 41 гривню. За рік кава подорожчала на 17%, а від початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Про це свідчать дані Опендатабот, пише Кореспондент.

Найдорожче еспресо нині купують на Львівщині – 47 грн за чашку (+19% за рік). Як зазначається, регіон уперше за кілька років став лідером за ціною.

Одещина у грудні опинилася на другому місці – 45 грн за чашку.

Найдешевше еспресо можна знайти на Хмельниччині – всього 33 грн. Попри те, що за рік ціна зросла на 18%. За 35 грн можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

Водночас найбільший річний приріст вартості зафіксували на прифронтовій Сумщині – +26%. Тут середня ціна становиться близько 36 гривень.

Індекс Еспресо – економічний показник, котрий використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.