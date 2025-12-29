У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувань зазнав пішохід.

Сьогодні, 29 грудня, приблизно о 17:20 55-річний водій автомобіля ВАЗ 2109 скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу у районі будинку 11 по вулиці Євгенія Логінова (колишня Крилова) у обласному центр, повідомили у поліції Миколаївської області.

З місця події 66-річного пішохода із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Попередньо, слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами (063) 621 46 34, 102.