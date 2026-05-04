Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп більше не має наміру переносити зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для Fox News.

Під час бесіди у Бессента запитали, чи буде Трамп переносити зустріч із Сі, заплановану на 14-15 травня, якщо США до того моменту досі будуть у стані війни з Іраном.

“Він не збирається її (зустріч – ред.) переносити, наскільки мені відомо”, – сказав глава Мінфіну США.

Також він зауважив, що Іран був і є “найбільшим державним спонсором тероризму”, а Китай, своєю чергою, фінансував цю країну через закупівлі енергоносіїв, хоча США просили цього не робити. Тому це питання буде порушено на зустрічі Трампа і Сі.

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп уже проводив зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після цього він анонсував, що у квітні 2026 року у них відбудеться нова зустріч.

Однак наприкінці лютого США та Ізраїль почали військову операцію проти Ірану, що змінило дату візиту.

Як повідомляло Інше ТВ, у березні адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила іноземним чиновникам, що не призначатиме нової дати зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, поки не завершиться активна фаза війни з Іраном