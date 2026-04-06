Сербські спецслужби заявили, що Україна не причетна до вибухівки, знайденої біля «Турецького потоку», який з’єднує Сербію з Угорщиною.

Про це заявив директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч, передає Kurir і Громадське.

Він зазначив, що довкола закладення вибухівки на газопроводі «Турецький потік» є «дуже багато дезінформації».

«Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда», — заявив він.

Йованіч також розповів, що маркування на знайденій вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена ​​в США. Посадовець підкреслив, що виробник вибухівки не означає, що він також є виконавцем чи замовником.

Україна категорично відкинула будь-яку причетність до провокації на газопроводі між Угорщиною і Сербією