Президент Сербії Олександр Вучич стверджує, що 5 квітня сербська армія виявила вибухові пристрої біля газової інфраструктури, що з’єднує його країну з Угорщиною. Через це угорський прем’єр Віктор Орбан скликав надзвичайну раду.

Про це пише Telex із посиланням на угорськомовний портал Szabad Magyar Szó у Воєводині — автономному краї у північно-східній частині Сербії, передає Громадське.

До операції з виявлення вибухівки залучали сербську кримінальну поліцію та військову поліцію, які використовували дрони, тепловізори, собак та гелікоптери.

За словами Вучича, на місці події було знайдено потужні вибухівки та детонатори. Про це він попередив Орбана.

«Я щойно завершив телефонну розмову з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, під час якої я повідомив його про перші результати розслідування наших військових та поліцейських органів щодо загрози критичній газовій інфраструктурі, що з’єднує Сербію та Угорщину. Я сказав прем’єр-міністру Орбану, що ми також повідомимо його про подальший хід розслідування», — заявив сербсикй президент.

Угорський прем’єр підтвердив розмову і заявив, що скликав засідання надзвичайної ради оборони сьогодні вдень.

Раніше Орбан звинувачував Україну у підготовці дій для зриву роботи угорської енергетичної системи. Через це він наказав «посилити захист», вивівши правоохоронців та війська на патрулювання енергооб’єктів.

Зазначимо, енергопостачання стало однією з основ передвиборчої програми Орбана. Так, він звинувачував Україну в безпідставному зупиненні транспортування російськох нафти маршрутом «Дружба».

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині вибори, від яких для Орбана залежить все. Тож не виключено, що за цей тиждень буде ще багато екшн-подій і найскоріше – з “українським слідом”.