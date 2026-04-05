Розблокування Ормузької протоки для України важливо через, те, що від цього РФ отримує надприбутки завдяки підвищенню цін на нафту.

На рівні Міністерства закордонних справ України заявили, що Україна готова зробити внесок у розблокування Ормузької протоки та співпрацювати з країнами Перської затоки та трансатлантичними партнерами з цією метою.

Про це прямо заявив очільник МЗС Андрій Сибіга, звернувши увагу на те, що терористичні режими значно швидше обмінюються досвідом, а Іран не лише увібрав досвід РФ, а й виправив помилки. При цьому Тегеран прямо грає на користь Москві, що отримає надприбутки завдяки підвищенню цін на нафту.

Іранська блокада протоки схожа на спробу рашистів заблокувати український експорт продовольства, якому Україна успішно протидіяла за рахунок морських дронів, розумній стратегії та рішучим діям. І саме тому, “бойовий досвід України цінний для Близького Сходу”.

Палаючий танкер у Ормузькій протоці (18 березня 2026 рік, знімок: ESA)

Водночас одним з питань залишається те, як саме Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку. А для цього необхідно розуміти, як саме Іран її блокує, пише Defence Express.

Наразі Іран використовує цілий ряд засобів: протикорабельні ракети, морські міни, озброєні швидкісні екіпажні катери та вже й морськими дронами – БЕКами. Також цілком слід очікувати й використання іранцями ударних БПЛА.

Водночас, якщо США дійсно націлені на захоплення острова Харк, то якраз проти традиційних загроз у вигляді протикорабельних ракет та мін можливо не перейматися так сильно. Бо для проходу амфібійних десантних груп швидкого реагування (Amphibious ready group), а USS Tripoli (LHA-7) вже у регіоні, а USS Boxer (LHD-4) у дорозі, необхідно знищити іранські берегові ракетні комплекси та розчистити протоку від мін.

USS Tripoli (LHA 7) та USS Rafael Peralta (DDG 115)

А от проти асиметричних дій, тобто використання дронів, як повітряних, так і морських, свого економічно доцільного рішення у США та країн Перської затоки немає. Більше того, головна проблема полягає в тому, що дрони відкривають унікальну можливість вести “партизанську війну” на десятки та сотні кілометрів.

А витягнути з гаража дрон, чи спустити на воду БЕК розміром з гідроцикл, та направити його по танкеру значно легше, ніж протикорабельну ракету. Водночас Україна має готові рішення проти обох цих загроз і їх розгортання можливо в оглядовій перспективі.

Sea Baby

Звісно, якщо це буде виконано у тісній взаємодії із партнерами, на чому й наголосили у МЗС. А також, не слід забувати й про відповідну компенсацію.