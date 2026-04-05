Чотири астронавти місії Artemis II, які зараз мчать космосом, поки що мали загалом спокійну подорож. Під час польоту виникло дуже мало проблем, які могли б порушити їхній спокій.

За винятком, власне, туалету, пише CNN.

Капсула Orion екіпажу Artemis II шириною 5 метрів зіткнулася з проблемою, пов’язаною з управлінням відходами, яка виникла рано вранці в суботу, коли третій день місії завершувався.

«Це проблема зі скиданням відходів з туалету», — сказав журналістам у суботу вранці директор польоту Artemis II Джадд Фрілінг. «І тому мені здається, що у вентиляційній лінії, ймовірно, є замерзла сеча».

Астронавти — Рід Вайзман, Віктор Гловер та Крістіна Кох з NASA, а також астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен — до середини ранку все ще міцно спали майже за 320 000 кілометрів від Землі, поки диспетчери місії продовжували усувати несправності. А до суботнього дня, на початку четвертого дня польоту, диспетчери місії розробили план дій: розморозити замерзлу трубу, розвернувши капсулу до Сонця.

Здавалося, що це частково прочистило трубу, дозволивши капсулі виштовхнути частину сечі з резервуара розміром зі сміттєвий кошик у вакуум космосу.

Невдовзі після цього управління польоту заявило, що туалет «доступний» — але «лише для фекального використання».

Зусилля з ремонту унітазу тривали протягом усієї суботи, але вперті засмічення завадили повному очищенню. Нарешті, близько опівночі за східним часом, управління польотом надало довгоочікуване оновлення: «Термінові новини», — повідомила екіпажу комунікаторка капсули управління польотом Джекі Махаффі. «Ви можете користуватися туалетом у будь-якому вигляді».

«І екіпаж радіє!» — відповів Кох. «Дякую!»

Блискуча космічна сеча

Процес виведення сечі з капсули був моментом, який Кох також показав на камеру раніше під час місії. Сеча стікає повз, як сяючі дорогоцінні камені, у вакуумі космосу, пролітаючи повз вікна «Оріона».

Але замерзла вентиляційна лінія була не єдиною проблемою екіпажу з туалетом.

Невдовзі після запуску на орбіту з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді в середу екіпаж зрозумів, що насос туалету не працює. Насоси важливі та використовуються з різних причин, зокрема для допомоги у виведенні відходів з організму. У космосі немає сили тяжіння, яка б допомагала з такими викидами.

Цю проблему було відносно просто вирішити: члени екіпажу просто не налили достатньо води для заправки насоса. Після того, як вони долили її, система почала функціонувати належним чином.

Астронавти відсвяткували цю невелику перемогу в четвер під час віртуального інтерв’ю для ЗМІ.

«Я пишаюся тим, що називаю себе космічним сантехніком», — сказав Кох. «Ми всі зітхнули з полегшенням, коли виявилося, що все гаразд. Спочатку ми думали, що потенційно щось могло забруднити двигун».

«Найважливіший елемент обладнання»

Бортовий туалет, мабуть, є найдорожчим для космічних астронавтів, які цінують комфорт.

«Я люблю говорити, що це, мабуть, найважливіший елемент обладнання на борту», ​​– додала Кох під час свого четвергового депешування з «Оріона».

Через несправність туалету «Оріона» астронавтам довелося вдатися до методу, який використовували дослідники глибокого космосу середини 20-го століття.

В епоху «Аполлона» астронавти не мали туалету. Вони покладалися виключно на пакети для справляння нужди.

І цей процес не завжди був безпомилковим. Під час місії «Аполлон-10» 1969 року — тієї, в якій Томас Стаффорд, Джон Янг та Юджин Сернан облетіли Місяць — Стаффорд на 6-й день місії повідомив до центру управління польотом, що шматок відходів плаває в кабіні, згідно з колись конфіденційними урядовими документами.

«Швидко дайте мені серветку», — записали, як Стаффорд сказав за кілька хвилин до того, як Сернан помітив: «Ось ще одне кляте лайно».

Астронавти, як відомо, ненавиділи підхід з пакетами для фекальних відходів.

«Система пакетів для фекалій була майже нефункціональною, і екіпаж описував її як дуже «неприємну», — пізніше виявилося в офіційному звіті NASA за 2007 рік.

«Пакети не забезпечували контролю запаху в маленькій капсулі, і запах був сильним».

Екіпажу «Оріона» довелося покладатися на подібну систему для рідких відходів, поки вони працювали над вирішенням своїх проблем з туалетом. Астронавт Дон Петтіт, який слідкує за місією з дому, поділився зображенням у своїй стрічці соціальних мереж, і називає його складним пісуаром для надзвичайних ситуацій або CCU.

Спадщина Оріона

Капсула «Аполлон-10» була не єдиною, яка мала проблеми з туалетами. Капсула SpaceX Crew Dragon, яка здійснила свою першу місію з астронавтами у 2020 році та з того часу здійснила понад десяток польотів, також мала кілька проблем із системою гігієни.

Наприклад, під час польоту Crew Dragon у 2021 році SpaceX виявила, що трубка, яка використовувалася для подачі сечі в резервуар для зберігання, відклеїлася, що спричинило протікання під підлогою капсули. Це змусило астронавтів покладатися на запасну білизну, яка по суті є підгузками для дорослих.

Нинішній адміністратор NASA, мільярдер-підприємець у сфері технологій Джаред Айзекман, також замовив триденний політ на борту Crew Dragon у 2022 році під назвою Inspiration4. Під час космічного польоту йому довелося усунути проблему з туалетом на борту. Однак проблема не стосувалася випадкових відходів, що плавали по кабіні, розповів тоді Айзекман CNN.

Десятиліття розробки туалетів вплинули на систему на борту Оріона, яку використовують астронавти Artemis II. NASA розмістило подібну систему на борту Міжнародної космічної станції, яка обертається лише за кілька сотень миль над Землею, щоб допомогти перевірити цю технологію.

Компанія Collins Aerospace має контракт на суму приблизно 30 мільйонів доларів, підписаний у 2015 році, на розробку та адаптацію технології, відомої як Універсальна система управління відходами (UWMS), для Orion.

А система також базується на десятиліттях технології туалетів програми «Спейс шатл». В обох системах сеча виводиться за межі капсули, тоді як тверді відходи ущільнюються та повертаються додому з екіпажем.

Коли він функціонує, космічний туалет може мати свої переваги.

«Один з моїх друзів навіть сказав, що він віддає перевагу туалету в космосі, ніж тому, що на Землі», – розповів CNN колишній астронавт NASA Майк Массіміно.

Однак Массіміно не такий впевнений. «Я дуже сумую за своїм туалетом на Землі, тому що він дуже пов’язаний з космосом, і треба бути обережним і поважати своїх друзів, щоб не залишати безладу», – сказав він. «І завжди прибирати за собою, бо не хочеш, щоб люди хворіли».