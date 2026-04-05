Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що тривала американо-ізраїльська війна проти Ірану може ще більше підірвати підтримку Америки Україні, оскільки глобальні пріоритети Вашингтона змінюються, а Київ готується до скорочення поставок критично необхідних ракет ППО Patriot.

Україні відчайдушно потрібно більше систем ППО Patriot американського виробництва, щоб допомогти їй протистояти щоденним обстрілам Росії, сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю Associated Press пізно в суботу в Стамбулі.

Невпинні бомбардування Росією міських районів за лінією фронту після її повномасштабного вторгнення в Україну понад чотири роки тому призвели до загибелі тисяч мирних жителів. Росія також була спрямована на енергопостачання України, щоб порушити промислове виробництво нещодавно розроблених Україною безпілотників та ракет, а також позбавляє мирних жителів тепла та проточної води взимку.

«Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом сьогодні», – сказав Зеленський. «Ось чому я боюся, що тривала (іранська) війна зменшить нашу підтримку».

Втрата уваги до України

За словами Зеленського, його найбільше турбують ракети Patriot, необхідні для перехоплення російських балістичних ракет, оскільки Україні досі бракує ефективної альтернативи.

Ці американські системи ніколи не постачалися в достатній кількості, сказав Зеленський, і якщо війна з Іраном не закінчиться найближчим часом, «пакет, який для нас не дуже великий, я думаю, буде з кожним днем ​​все меншим і меншим».

«Ось чому, звичайно, ми боїмося», – сказав він.

Взаємопов’язані війни

Зеленський розраховував на допомогу європейських партнерів у закупівлях ракет Patriot, незважаючи на обмежені постачання та обмежені виробничі потужності США.

Але війна в Ірані, яка триває вже шостий тиждень, спричинила ударні хвилі у світовій економіці та залучила значну частину ширшого регіону Близького Сходу, ще більше напружуючи ці й без того обмежені ресурси, перенаправляючи запаси та залишаючи українські міста більш вразливими до балістичних ударів.

Для Києва ключовою метою є послаблення економіки Москви та створення надмірно дорогої війни для неї. Зростання цін на нафту, спричинене закриттям Іраном Ормузької протоки, підриває цю стратегію, збільшуючи доходи Кремля від нафти та зміцнюючи здатність Москви підтримувати свої військові зусилля.

В інтерв’ю AP Зеленський заявив, що Росія отримує економічні вигоди від війни на Близькому Сході, посилаючись на обмежене послаблення американських санкцій щодо російської нафти.

«Росія отримує додаткові гроші завдяки цьому, тому так, у неї є вигоди», – сказав він.

Оновлений дипломатичний поштовх

Щоб зберегти Україну на міжнародному порядку денному, Зеленський запропонував поділитися своїм важко набутим досвідом бойових дій зі Сполученими Штатами та союзниками для розробки ефективних контрзаходів проти іранських атак.

Україна зустріла зростання використання Росією безпілотників «Шахед» іранського виробництва зі зростаючою витонченістю, технологічною винахідливістю та низькою вартістю.

Москва значно модифікувала оригінальний «Шахед-136», перейменований на «Герань-2», покращивши його здатність обходити засоби протиповітряної оборони та масово виробляти. Україна відповіла швидкими власними інноваціями, включаючи недорогі безпілотники-перехоплювачі, призначені для відстеження та знищення безпілотників, що летять.

Зеленський заявив, що Україна готова поділитися з арабськими країнами Перської затоки, на яких спрямована атака Ірану, своїм досвідом та технологіями, включаючи безпілотники-перехоплювачі та морські безпілотники, яких Україна виробляє — більше, ніж витрачається — за фінансування американців та її європейських партнерів.

Натомість ці країни могли б допомогти Україні «з протибалістичними ракетами», сказав Зеленський.

Наприкінці березня, коли війна в Ірані загострилася, Зеленський відвідав арабські країни Перської затоки, щоб продемонструвати унікальний досвід України у протидії безпілотникам Shahed іранського виробництва, що призвело до нових угод про співпрацю в галузі оборони.

Зеленський також позиціонував Україну як потенційного партнера у захисті світових торговельних шляхів, пропонуючи допомогу у відкритті Ормузької протоки, поділившись досвідом України щодо забезпечення безпеки морських коридорів у Чорному морі.

Зеленський був у Стамбулі для переговорів з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, через день після того, як турецький лідер розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зеленський сказав, що вони обговорили мирні переговори та можливу зустріч лідерів у Стамбулі. Він також сказав, що незабаром між двома країнами можуть бути підписані нові оборонні угоди.

Росія посилює свій весняний наступ

Щороку, з покращенням погоди, Росія піднімає свою виснажливу війну на виснаження на новий рівень. Однак вона не змогла захопити українські міста та досягла лише невеликих успіхів у сільській місцевості. Росія окупувала близько 20% території України, включаючи Кримський півострів, який Росія анексувала у 2014 році.

На лінії фронту протяжністю приблизно 1250 кілометрів (750 миль), що простягається через східну та південну частини України, нестача українських захисників готується до нового наступу більшої російської армії.

Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що російські війська останніми днями одночасно намагалися прорвати лінії оборони в кількох стратегічних районах.

Одна річ, на якій, за словами Зеленського, він наполягав і продовжуватиме це робити, — це те, що територіальний компроміс і відмова від землі не будуть на порядку денному України.