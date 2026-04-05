Італійська поліція повідомила в суботу, що боса італійської мафії, одного з найнебезпечніших втікачів Італії, заарештували за звинуваченням у вбивстві після більш ніж року переховування.

Роберто Мацарелла був головою сумнозвісного клану Мацарелла з Каморри – організованого злочинного угруповання з Неаполя.

Мацареллу заарештували в п’ятницю ввечері на розкішній віллі вартістю 1000 євро за ніч на узбережжі Амальфі, де він перебував з дружиною та двома дітьми.

Він «не чинив опору арешту» під час рейду в місті Вієтрі-суль-Маре в Салерно, йдеться в заяві поліції.

Мацарелла був четвертим у списку найнебезпечніших втікачів Міністерства внутрішніх справ.

48-річний чоловік переховувався з 28 січня 2025 року, коли його мали заарештувати за звинуваченням у вбивстві Антоніо Майоне у 2000 році в Сан-Джованні-а-Тедуччо. Брат Майоне, Іван, зізнався у вбивстві батька Мацарелли, Сальваторе, у 1995 році.

На відео, опублікованому поліцією під час рейду, видно важкоозброєних офіцерів у приморській віллі. В операції брали участь слідчий підрозділ карабінерів (національна військова поліція Італії), італійські військово-повітряні сили та патрульний катер берегової охорони Салерно, який стежив за навколишніми водами.

Поліція заявила, що під час рейду знайшла 20 000 євро готівкою та три розкішні годинники, а також мобільні телефони та підроблені документи, що посвідчують особу.

Родина Мацарелла контролює значну частину контрабанди та наркоторгівлі в Неаполі, а також бере участь у підробці та відмиванні доходів через Мілан та північну Італію.

Арешт був схвалений законодавцями.

У своїй заяві префект Неаполя Мікеле ді Барі назвав операцію «слідчим успіхом».

Він додав: «Результат невпинної польової роботи та надзвичайного професіоналізму судової влади та карабінерів, що рішуче підтверджує присутність держави на цій території.

Цей результат притягує до відповідальності особу, яка становить високу кримінальну небезпеку, та відновлює у громадян глибоке відчуття безпеки та законності».

Президент комісії з боротьби з мафією К’яра Колозімо написала на X: «Я висловлюю величезне задоволення блискучою операцією, яку було проведено». Піна Пічірно, віце-президент Європейського парламенту, сказала, що це «велика перемога для держави та чіткий сигнал у боротьбі з мафією».