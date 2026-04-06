Сьогодні, 6 квітня, під час апаратної наради директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Даніленко після двох місяців на посаді представив стан підприємства та окреслив ключові проблеми й перші кроки для їх вирішення.

Про це повідомляють в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

«Наразі автопарк підприємства налічує 70 автобусів, із яких щодня на маршрути виходить лише 35. Частина транспорту – 19 одиниць – потребує ремонту. Підприємство обслуговує 4 постійні та 2 тимчасові маршрути, а штат складає 219 працівників», – зазначив Даніленко.

За словами керівника, у 2025 році підприємство отримало збитки, що свідчить про необхідність змін в управлінні та контролі витрат.

Серед основних проблем:

незадовільний стан території та інфраструктури підприємства;

відсутні належні умови для ремонту та обслуговування транспорту;

критичні порушення умов праці (відсутність душових, роздягалень, спецодягу);

недоліки у сфері закупівель, зокрема використання готівкових коштів;

відсутній облік пасажиропотоку, пільгових категорій і фактичної оплати проїзду, тому що лише 28 автобусів обладнані камерами;

відсутність належного обліку пального, що призвело до нестачі дизелю.

Окремо зазначено, що неефективний тендер на будівництво оглядової ями було скасовано з метою оптимізації витрат.

«Зараз для нас важливо провести повний аналіз пасажиропотоку і роботи автобусів на маршрутах. За результатами ми приймемо рішення щодо оптимізації існуючих маршрутів і можливого запуску нових. Також збираємося ввести стандарти і політики управління закупівлями для підвищення прозорості і відповідності законодавству. Це те, що і так мало бути», – сказав Дмитро Даніленко.

Як повідомляло Інше ТВ, 29 січня 2026 року Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив колективу КП «Миколаївпастранс» нового директора Дмитра Даніленка. Трохи згодом депутат Миколаївської міськради, член промерської фракції Андрій Єрмолаєв поінформував, що новий директор комунального підприємства – фігурант сайту «Миротворець».