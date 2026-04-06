Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили протиправну схему у сфері добування природного газу.

За результатами комплексних заходів нейтралізовано злочинний механізм в АТ «Укргазвидобування», який завдав державі збитків на понад 295 млн грн.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Організаторами оборудки, за даними справи, були колишні посадові особи АТ «Укргазвидобування», а також афілійовані з ними підприємці.

Як встановило розслідування, схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії. Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу.

Встановлено, що підконтрольні фігурантам приватні компанії купували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а потім продавали їх АТ «Укргазвидобування» за цінами, завищеними у 2-3 рази. Пізніше прибуток від таких махінацій розподілявся між учасниками схеми.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на понад 295 млн грн.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній службовій особі АТ «Укргазвидобування», яка організовувала проведення тендеру із закупівель, за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

